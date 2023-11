Bartoš: Základní digitální dovednosti ovládá 60 procent Čechů, více než je průměr EU

Podle místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) má v Česku základní digitální dovednosti 60 procent obyvatel. To je o šest procentních bodů více než je průměr EU. Nejlépe jsou na tom severské státy v čele s Finskem, Švédskem a Dánskem. Do roku 2030 se Česko zavázalo podíl digitálně gramotných zvýšit na 80 procent. Za sedm let bude totiž podle Bartoše přes 90 procent pracovních míst vyžadovat alespoň základní schopnosti v digitálním prostředí a také, že díky digitalizaci vznikne v ČR 500.000 nových pracovních míst.

V současnosti má Česká republika téměř nejvyšší počet pozic v informačních technologiích, která se nedaří obsadit. V Česku je to nyní 77 procent míst, zatímco průměr EU je 63 procent. V podílu žen mezi odborníky je ČR na posledním místě. Podle Bartoše je tedy potřeba vzdělávat mnohem více lidí v této oblasti. Pomoci by měl také druhý ročník festivalu Týden pro Digitální Česko, na kterém vystoupí mimo jiné i prezident Petr Pavel nebo eurokomisařka Věra Jourová.