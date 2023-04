Bavorské muzeum otevírá výstavu o českém porcelánu 19. století

Muzeum porcelánu Porzellanikon v bavorském městě Hohenberg an der Eger představí návštěvníkům český porcelán 19. století. Výstava potrvá od soboty do 15. října letošního roku, je první svého druhu v Německu, uvedlo Uměleckoprůmyslové museum (UPM) v Praze. To se na výstavě nazvané Luxus, Wellness, Porzellan - Ein Tag im Böhmischen Kurbad (Luxus, wellness, porcelán - den v českých lázních) podílelo společně se Západočeským muzeem v Plzni.

"Až dosud měl český porcelán na západ od naši hranic pověst levného, obyčejného a masově vyráběného zboží. Tato výstava ukazuje jedinečnou kvalitu porcelánu od českých výrobců od roku 1792, tedy od počátku regionální výroby porcelánu," uvedlo UPM. "Kvalita porcelánu si v ničem nezadala s výrobky velkých manufaktur. A touto kvalitou výrobci oslovovali i politickou a společenskou elitu Evropy, která porcelán z Čech oceňovala a nakupovala," dodalo.

Muzeum Porzellanikon, které sídlí v Selbu a pobočku má v Hohenbergu přímo na hranicích s Českem, uvádí, že návštěvníci výstavy okusí každodenní lázeňský život a zároveň se zde setkají s významnými lázeňskými hosty. Chybět mezi nimi nebudou ani císařovna Sisi a její manžel, rakousko-uherský panovník František Josef I. Výstava je součástí bavorsko-českých týdnů přátelství.