Baxa: Opatření pro kulturní akce by se neměla zpřísňovat

Kulturní akce by se podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) kvůli epidemii covidu-19 neměly omezovat jen pro lidi s posilující dávkou očkování proti onemocnění. Baxa to řekl v České televizi. Doufá, že opatření v kultuře se kvůli nakažlivější koronavirové variantě omikron nebudou muset zpřísňovat. Současná opatření jsou podle něj dostatečná i proto, že je lidé na akcích dodržují. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) pověřil Baxu v minulých dnech tím, aby mu navrhl opatření, při kterých se v případě zhoršení epidemie budou moct kulturní akce konat. Podle Válka je jednou z variant ke zvážení také možnost, že by na kulturní akce mohli jen lidé s posilující dávkou očkování proti covidu-19.