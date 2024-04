Bek: Revize učebních plánů musí reagovat i na mezinárodní srovnání a školní inspekci

Revize rámcového vzdělávacího programu musí podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) reagovat i na výsledky mezinárodních testování a zjištění České školní inspekce. Podle Beka velká část žáků devátých tříd v řadě znalostí nedosahuje moc dobrých výsledků. Ačkoliv si v mezinárodním srovnání Česko nevede špatně, podle slov ministra se v celém světě vyjma Asie zhoršují výsledky vzdělávání. Je proto nutné, aby se učební plány měnily tak, aby se žáci mohli zlepšovat, uvedl.

Revizi vzdělávacích programů představili zástupci ministerstva školství minulý týden. Zájemci se mohou nyní k návrhu vyjádřit do konce května. Nové plány se zaměřují především na osvojování schopností a dovedností, ustoupit by měl encyklopedický přístup. Podle nových plánů by se školy mohly začít dobrovolně učit v září 2025, povinně pak od roku 2027.