Bek: U návrhu na úpravu voleb do EP bude třeba několik dalších kol jednání

U návrhu europoslanců na úpravu systému voleb do Evropského parlamentu (EP) bude podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) nutných několik dalších kol diskuse. Bek to uvedl při dnešním neformálním zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) v Praze. Státy podle něj chtějí čas na předchozí vnitropolitickou debatu. V návrhu je několik témat, která unijní státy rozdělují.

Návrh reformy evropských voleb schválil Evropský parlament v květnu. Cílem je sjednotit způsob výběru europoslanců v jednotlivých členských státech, zavést celoevropský volební obvod či dát občanům možnost mluvit do výběru šéfa Evropské komise.

Státy podle Beka rozděluje například zavedení tzv. spitzenkandidátů, které chce EP prosadit dlouhodobě. "Omezovalo by roli Evropské rady při obsazování čela Evropské komise," uvedl. Některé země podle Beka vyjádřily pochybnosti o tom, zda jsou určité části návrhu v souladu s evropskými smlouvami. "V některých případech zdůrazňovaly, že změny by znamenaly obrovský zásah do místních zvyklostí," uvedl.