Běloruský dům v Praze by se mohl otevřít už na podzim, řekla Cichanouská

Běloruská opozice by mohla mít v Praze svoje zastoupení v podobě takzvaného běloruského domu na podzim letošního roku. Řekla to vůdkyně běloruského opozičního hnutí Svjatlana Cichanouská, která přijela na několikadenní návštěvu do Prahy. Političtí vězni jsou v běloruských nápravných zařízeních mnohdy v nesnesitelných podmínkách, upozornila také v rozhovoru. Uvedla, že si nedělá žádné naděje ohledně zasedání běloruského soudu, který se bude 31. května zabývat odvoláním jejího vězněného manžela Sjarheje Cichanouského.

Zamýšlená instituce má být jednak místem pro setkávání Bělorusů, jednak má mít reprezentativní charakter. Cichanouská doufá, že její představitelé budou mít možnost přímo jednat s českou vládou a Parlamentem. Nepůjde ale o paralelní diplomatickou misi, její vznik by mohl ohrozit fungování českého velvyslanectví v Minsku.