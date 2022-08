Benzin v Česku dál zlevňuje, nafta zdražila

Ceny benzínu v Česku dál klesají. Za litr řidiči zaplatí v průměru 40 korun a 32 haléřů, v mezitýdenním srovnání je to o 34 haléřů míň. Za naftu si ale řidiči oproti minulému týdnu připlatí, a to o 42 haléřů. Její průměrná cena je 42 korun a 86 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Zatímco nafta je nejlevnější v Jihočeském kraji, za benzín řidiči zaplatí nejmíň ve Zlínském kraji. Naopak nejdražší jsou pohonné hmoty v Praze.