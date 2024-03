Běžný účet platební bilance byl loni po 2 letech v přebytku, činil 29,2 miliardy

Běžný účet platební bilance, který představuje souhrn všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil po dvou ztrátových letech v přebytku 29,2 miliardy korun. Vyplývá to ze zpřesněných údajů zveřejněných ČNB. Předloni se běžný účet dostal do rekordního schodku 332,8 miliard korun.

Přebytku dosáhla platební bilance celkem v osmi z dvanácti měsíců loňského roku. Nejvýraznější byl v dubnu, kdy činil 34,8 miliard korun. Naopak největší schodek byl v červnu, a to 48,4 korun. Příčinou přebytku je převážně snížení dovozu zboží oproti stagnaci vývozu. V minulosti byl běžný účet platební bilance schodkový v letech 1994 až 2013, poté byl několik let v přebytku, a to až do rekordního roku 2020, kdy měl hodnotu 113,7 miliardy korun. V dalších letech byl ale opět schodkový.