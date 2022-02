Bezpečnostní rada státu projedná český postup v souvislosti s děním na Ukrajině

Bezpečnostní rada státu (BRS) dnes projedná návrhy kroků ČR v souvislosti s pondělním rozhodnutím Ruska uznat samozvané republiky ruských separatistů na východě Ukrajiny a poslat tam své vojáky. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) očekává, že rada dostane zpravodajský briefing o aktuální bezpečnostní situaci, chystá se jí předložit návrhy některých opatření. Ruský velvyslanec v ČR Alexandr Zmejevskij byl na dnešek povolán k náměstkovi ministerstva zahraničí Smolkovi. Měl mu podat vysvětlení k nynějším krokům Ruska. Ministerstvo opustil po zhruba 25 minutách.

V úterý večer se v centru Prahy sešlo asi tisíc lidí, aby vyjádřili solidaritu s Ukrajinou a jejími občany. Akci svolal spolek Milion chvilek a další hnutí. Ruský prezident Vladimir Putin podle spolku ohrožuje životy ukrajinských občanů a schovává válku za mírovou misi. Protest trval zhruba hodinu. Podobné akce na podporu Ukrajiny hnutí naplánovalo i v dalších městech, například v Karlových Varech, Českých Budějovicích či v Olomouci.

Velký potlesk demonstrujících sklidil ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. Ukrajina se podle něj snaží začlenit do evropského společenství a nechce být totalitním státem. "Tato solidarita je pro nás inspirující k hájení naší země," řekl lidem na shromáždění. Současnou situaci připodobnil k mnichovské dohodě. "Putin říká, že ukrajinský národ neexistuje, ale my víme, že existuje tisíc let," dodal velvyslanec.