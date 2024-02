Biatlonisté finišují s přípravou MS v Novém Městě, starosti jim dělá počasí

Závěrečné přípravy mistrovství světa v biatlonu, které začne v Novém Městě na Moravě za šest dní, komplikuje nepříznivé počasí. Kvůli možnému dešti a vyšším teplotám jsou organizátoři připravení na záložní varianty. Na tiskové konferenci to dnes řekl šéf biatlonového svazu Jiří Hamza. Vstupenky na některé závodní dny jsou již vyprodané.

Šampionát se do zrekonstruované Vysočina Areny vrací po 11 letech, potrvá do 18. února. Vedle zázemí či parkovacích ploch je potřeba připravit tratě. "S počasím jsme se už smířili. V posledních letech to bývá často, takže se s tím umíme vypořádat. Přidává to ale práci v tom, že musíme řešit plán B, což je jiná alternativa, než bychom chtěli," uvedl ředitel závodů Vlastimil Jakeš.

Do Nového Města na Moravě dorazí závodníci ze 33 států. Registrováno je zhruba 360 biatlonistů a 400 členů doprovodu.