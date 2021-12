Biatlonistka Jislová v životním závodě na pátém místě

Česká biatlonistka Jessica Jislová zazářila v závodě s hromadným startem na 12,5 km ve francouzském Le Grand-Bornand. Doběhla pátá a docílila tak nejlepšího výsledku kariéry. Dařilo se i Markétě Davidové, která obsadila osmou pozici. Zvítězila Švédka Elvira Öbergová.

Jislová jako jediná z účastnic závodu předvedla bezchybnou střelbu, po poslední položce byla dokonce chvíli v čele. Davidová musel jít na dva trestné okruhy. "Musím říct, že se mi jelo strašně, proto jsem se snažila co nejvíc pomoct střelbou a to vyšlo úplně skvěle. Jsem šťastná. Super, prostě," hodnotila svou jízdu se slzami v očích po závdě v rozhovoru pro Českou televizi. "Trošku mrzí, že jsem neměla víc sil, abych mohla bojovat o lepší pozici, ale to bude třeba příště." Davidová, která nejela stíhačku, chybovala dvakrát, na jedno trestné kolo musela po druhé a třetí zastávce, ale držela se těsně za desítkou. Závěrečnou položku zvládla a skončila osmá.