BIS podle prezidenta Zemana odposlouchávala lidi z jeho nejbližšího okolí

Prezident Miloš Zeman kritizuje Bezpečnostní informační službu kvůli údajným odposlechům lidí z jeho okolí. Protože hlava státu nemá vlastní telefon, týkalo se podle něj odposlouchávaní i jeho samotného v situacích, kdy si telefon od někoho půjčil. Zeman to řekl v rozhovoru pro Blesk.cz. Informaci o odposlechu prý dostal od dvou důstojníků BIS. Přímé důkazy ale prezident nepředložil. Bezpečnostní informační služba jakékoliv porušení pravomocí odmítá. „Konkrétní tvrzení prezidenta republiky nebudeme nijak komentovat. Ve všech případech bez výjimky se BIS řídí platnými zákony, které platí pro všechny občany stejně,“ říká mluvčí BIS Ladislav Šticha. Prezident i přes své výhrady k práci kontrarozvědky nechce požádat o vyšetření sněmovní komisi, která je k její kontrole oprávněná. Nevěří prý, že by tento případ dokázala vyšetřit.

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v sms zprávě Českému rozhlasu napsal, že vláda ani on jako premiér nemají žádnou kompetenci pro povolování a zastavování odposlechů. Zároveň odmítl, že by se kdykoliv zajímal o to, koho kontrarozvědka odposlouchává.