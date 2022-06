Břeclavskem se v pondělí večer prohnalo tornádo zřejmě o rychlosti kolem 150 kilometrů za hodinu. ČTK to řekl meteorolog Petr Münster z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Starosta obce Lanžhot Ladislav Straka uvedl, že je poškozená zhruba třicítka domů. Hasiči měli na Břeclavsku kvůli počasí přes 40 výjezdů. Münster zkoumá následky tornáda a škod přímo v Lanžhotě. "Na 99 procent můžeme říct, že to bylo tornádo o rychlosti odhadem okolo 150 kilometrů za hodinu," uvedl Münster. Podle něj to naznačují škody jako vyvrácení statnějších stromů. "Na domech nebyly škody tak velké, popadaly tašky nebo části střech," dodal meteorolog.

Před rokem zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko tornádo, zemřelo šest lidí včetně malého dítěte a z 1200 zasažených domů muselo asi 200 k zemi.