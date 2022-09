Britská ambasáda v Praze otevřela kondolenční knihu, podpis přidal i Fiala

Projevit soustrast členům královské rodiny po úmrtí královny Alžběty II. mohou lidé moci do kondolenční knihy v budově britského velvyslanectví v Thunovské ulici v Praze. ČTK to sdělil Miroslav Ledvinka z britské ambasády. Premiér Petr Fiala (ODS) přijel podepsat kondolenční knihu zhruba ve 14:00. Přivítal ho britský velvyslanec Nick Archer. Také předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) položila květiny na improvizovaném pietním místě u ambasády, stejně jako ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) nebo ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Fiala uvedl, že na Alžbětě II. obdivoval její oddanost Británii a monarchii. Reakce na její úmrtí ukazují, jaké vážnosti a úctě se těšila prakticky v celém světě, míní. Ztělesňovala podle něj nejlepší tradice monarchie, současně ale byla schopna reagovat na nové výzvy a proměny doby. Král Karel III. je podle premiéra určitě výborně připraven na svou úlohu. Fiala se se s ním v minulosti setkal jako rektor Masarykovy univerzity v Brně. Hovořil s ním o jeho představách či podpoře vědy. "Musím říct, že mě až překvapila jeho lidskost, zaujatost, porozumění, to, jakým způsobem podporoval inovativní projekty studentů," poznamenal.