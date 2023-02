Britskou filmovou cenu BAFTA za nejlepší zvuk získal i Čech Viktor Prášil

Britskou filmovou cenu BAFTA za nejlepší film dnes získalo válečné drama Na západní frontě klid, které se natáčelo v Česku. Ceny BAFTA zcela ovládlo, když ze 14 nominací proměnilo sedm, a to včetně té za nejlepší režii pro Němce Edwarda Bergera. Ocenění za práci na filmu z produkce streamovací společnosti Netflix si spolu s kolegy odnesl i český zvukař Viktor Prášil. Oceněn byl spolu s kolegy Larsem Ginzelem, Frankem Krusem a Markusem Stemlerem.BAFTA to uvedla na svém webu.

Naopak neuspěli čeští specialisté na zvláštní efekty Viktor Müller a Kamil Jafar nominovaní spolu s kolegy taktéž za práci na tomto v Česku natočeném snímku. Cenu v této kategorii získal kasovní trhák Avatar: The Way of Water.