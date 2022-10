Brněnská inscenace Řeckých pašijí získala nominaci na prestižní ocenění

Brněnská operní inscenace Řeckých pašijí od Bohuslava Martinů získala nominaci na prestižní ocenění The International Opera Awards. Představení vzniklo v Národním divadle Brno v režii Jiřího Heřmana a pod dirigentskou taktovkou Roberta Kružíka. Laureáti mezinárodních operních cen se budou vyhlašovat 28. listopadu v Madridu. ČTK to oznámila mluvčí brněnské opery Alena Navrátilová Ochrymčuková. Inscenace měla premiéru 5. listopadu 2021, vznikla jako součást programu festivalu Janáček Brno. "Těší mě, že práci našeho souboru se dostává mezinárodního uznání, o to víc, že ocenění je spojeno s dílem českého skladatele Bohuslava Martinů," uvedl režisér Heřman, který je zároveň uměleckým šéfem brněnského operního souboru. Skladatel Martinů, který sám zažil osud uprchlíka, z opery vytvořil dílo velkého humanistického poselství o síle víry. Heřmanova inscenace bude mít v Brně několik repríz v roce 2023, konkrétně 22. února, včetně lektorského úvodu, a poté 5. března a 2. dubna. Vstupenky jsou v prodeji na webu divadla.