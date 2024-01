Brněnská reprodukční klinika využívá umělou inteligenci k hodnocení embryí

Brněnská reprodukční klinika Repromeda nově využívá umělou inteligenci k hodnocení kvality embryí. Dosud ji hodnotil embryolog a výsledkem bylo jeho subjektivní posouzení. Nová technologie má zvýšit úspěch celého procesu umělého oplodnění. Zařízení loni provedlo téměř 800 léčebných cyklů. Jeho služby včetně třeba spermiogramu, tedy hodnocení kvality spermií, využilo 1300 párů.

Software CHLOE, který vyvinul mezinárodní tým odborníků pod vedením izraelských vědců, pomáhá s výběrem nejperspektivnějšího embrya pro zavedení do dělohy matky. "Několik let máme v inkubátorech kamery, které pořizují časosběrné videozáznamy vývoje embrya. Umožňují nám sledovat celý proces od vzniku až do okamžiku, kdy je připraveno k transferu nebo zamražení. Nově se všechna tato podrobná data zanášejí do neuronální sítě programu, který je dovede objektivně vyhodnotit," uvedla ředitelka soukromé kliniky Kateřina Veselá.