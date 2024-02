Brněnské letiště loni odbavilo téměř 690 tisíc cestujících, nejvíce v historii

Brněnské letiště loni odbavilo rekordní počet cestujících, a to 686.867. Dosavadní rekord z roku 2011 byl o 128.000 cestujících nižší, uvedla v tiskové zprávě mediální zástupkyně firmy Letiště Brno Karolina Gnědin. Důvodem byla především rekordní letní sezona, z Brna létalo více charterů než v minulosti. Pravidelné linky fungovaly loni dvě - celoroční do Londýna a sezonní do italského Bergama. Druhé největší regionální letiště v Česku v Ostravě loni odbavilo 342.932 cestujících. Z Brna se v létě létalo do 29 destinací. Nejžádanějším letoviskem byla turecká Antalya, následovaly egyptské Marsa Alam, bulharský Burgas a egyptská Hurgada. "Loňský rok byl pro nás bezpochyby přelomový a dokazuje, že lidé cestují z Brna rádi a letiště si mezi nimi našlo své místo. Nabídka destinací, kam se lze z Brna letecky podívat, neustále narůstá a věřím tomu, že v podobném duchu budeme pokračovat i v letošním roce," uvedl člen představenstva Letiště Brno Jiří Filip.