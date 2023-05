Brněnské letiště by mělo letos odbavit přes 600 tisíc lidí, nejvíce v historii

Letošní rok by měl být na brněnském letišti v Tuřanech rekordní. S ohledem na počet letů, který je vyšší o 49 procent než loni, se očekává odbavení více než 600.000 cestujících. Je to víc než v dosud rekordním roce 2011, kdy jich bylo přes 550.000. Příčinou je zájem cestovních kanceláří, a tedy turistů o lety na dovolenou. V letním letovém řádu je totiž 29 linek, jen dvě z nich jsou pravidelné, ostatní jsou sezonní, řekl na tiskové konferenci vedoucí úseku provozu Radek Lang. "Jsme rádi, že cestovní kanceláře zareagovaly na poptávku cestujících a ti tak mají letos širší nabídku odletů z Brna. Hlavní sezona nás čeká od června do září a na letišti bude dost perná," řekl Lang. Do čtyř destinací se bude z Brna letos létat nově, do dalších pěti destinací se bude létat po několikaleté pauze. "Do čtveřice úplných novinek patří Madeira, Černá Hora, Albánie a Volos v Řecku. Obnovené lety jsou na Kanárské ostrovy do Fuerteventury, španělské Murcie, řecké Prevezy, egyptské Taby a italské Lamezie Terme," vyjmenoval Lang. Tradiční destinace letos obslouží více letů. Podle mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřiny Pavlíkové je letos z Brna prodaných již o 85 procent více zájezdů než loni.