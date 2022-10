Brněnské letiště odbavilo v létě přes 201 tisíc cestujících, dosud nejvíc

Brněnské letiště odbavilo v červenci a v srpnu dosud nejvíce cestujících. Zájem o charterové lety na dovolenou byl tak velký, že překonal o 1200 lidí dosud nejsilnější letní sezonu roku 2019. Letištěm letos prošlo přes 201.000 cestujících, uvedla v tiskové zprávě mluvčí letiště Lucie Mareš Heřmanská. Od začátku roku zatím letiště odbavilo ke konci září 420.000 lidí. Je to méně než v řadě předchozích let kvůli tomu, že z pravidelných letů už v Brně funguje několik let pouze jediná linka do Londýna. „Odhadujeme, že bychom se měli na konci října, kdy ukončujeme oficiálně letní sezonu, dostat zhruba na číslo, které přesáhne 440.000 cestujících. Do konce roku předpokládáme, že budeme těsně pod číslem 460.000 odbavených pasažérů," uvedla Heřmanská.

Z Brna se létalo přes léto do 18 destinací, nejžádanější byly tradičně v Řecku, Bulharsku, Turecku, Egyptě či Španělsku. Zájem je i o pravidelnou linku do Londýna.