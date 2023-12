Brněnské plesy nabídnou známé hudební interprety, vstupenek mnoho nezbývá

Známé hudební interprety, neotřelou dramaturgii a kvalitní jídlo se snaží nabízet pořadatelé brněnských plesů. Na Ples jako Brno letos pozvali skupinu No Name, na plese v Hotelu International vystoupí kapela Chinaski. Na většinu plesů jsou vstupenky téměř vyprodány, zjistila ČTK od organizátorů. Ples jako Brno se vstupenkami v cenovém rozmezí od 14.000 do 27.000 korun se letos uskuteční 27. ledna ve Fait Gallery ve Vaňkovce. Podle pořadatelů byly vstupenky na 11. ročník vyprodané už na začátku prosince.

"Přivítáme na něm Richarda Krajča či orchestr Moondance, který je známý také z televizní soutěže StarDance. Do Brna zamíří i zpěvačka Dasha. Ze Slovenska dorazí skupina No Name. Těšíme se také na vystoupení zpěváka a textaře Dalibora Jandy. Večer uzavře rakouská kapela MAmusic, jež pravidelně hraje na Vídeňském plese," uvedla produkční Plesu jako Brno Ludmila Bušová.

Dlouholetou tradici má v Brně také ples v Hotelu International. Poprvé se konal po otevření hotelu, 61. ročník se uskuteční 2. března. Další plánovanou akcí je Reprezentační Ples Filharmonie Brno v Besedním domě.