Brno plánuje stavbu horkovodu z elektrárny Dukovany za miliardy korun

Brno chce kvůli nejistotě ohledně dodávek ruského plynu oživit myšlenku na stavbu horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany do Brna. Horkovod dlouhý přes 40 kilometrů by stál odhadem miliardy korun, řekla dnes novinářům primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Podle ní má projekt podporu premiéra Petra Fialy (ODS). Město o horkovodu jednalo s firmou ČEZ, která by mohla být investorem. Podobný projekt firma buduje z Temelína do Českých Budějovic. Teplárny Brno podle ředitele Petra Fajmona zásobují teplem 100.000 domácností odhadem s 250.000 lidmi. V Brně žije zhruba 380.000 obyvatel.

Myšlenka na horkovod vznikla už v minulosti a v roce 2008 byla zpracovaná studie proveditelnosti, ale v roce 2010 byla akce pozastavena, protože v té době nemohlo město podle primátorky garantovat dostatečnou spotřebu.