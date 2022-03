Brno vyčlenilo pro ukrajinské uprchlíky 118 bytů

Brno vyčlenilo pro uprchlíky z Ukrajiny 118 bytů v 16 městských částech, které samy rozhodnou, koho ubytují. Město jim doporučuje, aby do nich umístili zejména rodiny s dětmi, které chtějí ve městě zůstat déle, najít si práci a mohly by platit snížené sociální nájemné kolem 65 korun za metr čtvereční. Zdarma město uprchlíkům nabízí ubytování například v židenických kasárnách. Novinářům to řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Brno má 29 městských částí, byty nabídlo 16 z nich, nejvíce Brno-sever, Brno-střed a Židenice. Městské části mohou rozhodnout o tom, komu byty poskytnou a jestli za ně budou chtít nájemné, nebo je poskytnou bezplatně. Město doporučuje snížené sociální nájemné kolem 65 korun za metr čtvereční. "Byty by neměly sloužit pro krátkou dobu, ale pro dlouhodobější ubytování lidí, kteří si chtějí hledat práci a nehodlají se stěhovat do jiných měst nebo zemí," uvedla Vaňková. Pro bezplatné ubytování má město jiné kapacity.