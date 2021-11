Broumovské kostely se mají stát národní kulturní památkou

Ministerstvo kultury navrhuje vládě prohlásit soubor Broumovská skupina kostelů v Královéhradeckém kraji za národní kulturní památku. Podle předkládací zprávy jde v případě 11 památek o vzájemně provázaný architektonický soubor, který je výjimečný díky své stylové ucelenosti, architektonické jedinečnosti, autenticitě a rozsahu, ale také díky svému urbanistickému působení v krajině. S účinností prohlášení materiál počítá od července příštího roku.

V letošním roce uplyne 270 let od smrti Kiliána Ignáce Dientzenhofera a v roce 2022 uplyne 300 let od smrti jeho otce Kryštofa Dientzenhofera, kteří jsou autory navrhovaných staveb. Jejich prohlášení za národní kulturní památky by bylo podle ministerstva důstojným připomenutím tvorby obou barokních mistrů.

Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější část kulturního bohatství Česka a vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, jichž je mnohem více. Návrhy na NKP musí na rozdíl od kulturních památek, které vyhlašuje samo ministerstvo kultury, projednat vláda.