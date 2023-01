Budoucí kancléřka Jana Vohralíková: Pražský hrad by se měl víc otevřít lidem

Petr Pavel chce být po vzoru Havla civilnějším prezidentem. „Já jsem nikdy žádný zásadní servis pro zabezpečení své činnosti, myslím si, že bude určitě na místě přehodnotit i míru podpory prezidenta,“ řekl Petr Pavel v České televizi. Jednou z jeho nejbližších spolupracovnic bude nynější vedoucí Kanceláře Senátu Jana Vohralíková. Jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky nahradí Vratislava Mynáře. Plánuje se s ním sejít v příštím týdnu. Českému rozhlasu řekla, že už si zažádala o prověrku, kterou bude ve funkci potřebovat. Během Pavlova prezidenství by se podle ní měl Pražský hrad víc otevřít lidem. „Pokud to bude možné, určitě to bude zase prostor, kam lidé budou moci zase chodit na nedělní procházky. A věřím tomu, že se s panem prezidentem shodneme, že je potřeba pořádat nejrůznější kulaté stoly. Protože jestli chceme společnost dávat dohromady, tam musíme lidem dát možnost, aby mluvili,“ uvedla. Podle Vohralíkové bude nejspíš taky potřeba udělat audit hospodaření Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu.