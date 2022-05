Budova českého velvyslanectví v Berlíně si připomíná 50 let od návrhu

Budova českého velvyslanectví v Berlíně, která je v německé metropoli jedinečným příkladem brutalismu, si výstavou v Českém centru připomíná 50 let od prvního návrhu manželů Věry a Vladimíra Machoninových. Ti navrhli mimo jiné i budovu pražského obchodního domu Kotva. Výstava nese název Raumschiff Enterprise podle hvězdné lodi Enterprise ze sci-fi světa Star Treku.

Vybudování ambasády na území někdejšího východního Berlína na dohled od Berlínské zdi opravdu mohlo působit jako zjevení, neboť budova s velkorysým nazlátlým prosklením se chlubí masivními a futuristickými tvary. Velvyslanectví proto rychle získalo přezdívku Enterprise, která mu mezi Berlíňany zůstala do dneška. Ne každému se budova líbí, ale i díky pocitům a kontroverzím, které vyvolává, je v metropoli všeobecně známá.

"Pokaždé, když se s Berlíňany bavím, tak hned vědí, co to je za dům, vědí, že to je budova, která je velmi výrazná, která ale pro ně nějakým způsobem zůstává tajemná, protože nevědí, co se v ní skrývá. Málokdo tuší, že je to české velvyslanectví. Ale je to něco, co určitě vzbuzuje zájem," řekla Simona Binko z berlínského Českého centra. Poznamenává, že stavba klame vzhledem, kdy zvenčí působí nedobytně, ale v interiérech vyniká barevností.