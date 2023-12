Budova filozofické fakulty zůstane po útoku zavřená minimálně do konce ledna

Hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) na náměstí Jana Palacha v centru Prahy zůstane po tragické střelbě z 21. prosince uzavřena minimálně do konce ledna. Univerzita Karlova to uvedla v prohlášení, které zaslala ČTK. Před týdnem tam student školy zastřelil 14 lidí, studentů i pedagogů fakulty, dalších 25 zranil. Informace o organizaci akademického roku na fakultě a následného zkouškového období by měli studenti a zaměstnanci dostat co nejdříve. Rektorka UK Milena Králíčková ČTK po jednání řekla, že na ostatních fakultách by se měla zachovat běžná výuka s doporučením citlivého přístupu s ohledem na nedávné tragické události.

Před budovu Karolina na Ovocném trhu i před budovu fakulty na Palachovo náměstí od minulého týdne neustále chodí lidé, aby uctili oběti tragické střelby. Na místě hoří tisíce svíček, lidé tam nosí i květiny, fotografie či vzkazy pro oběti. Univerzita teď řeší, jak s pietními místy naložit, zachová je minimálně do začátku ledna.

Většina osobních věcí, zhruba tři čtvrtiny, které museli lidé nechat v budově fakulty při útěku před střelcem a evakuaci, se již vrátila majitelům.