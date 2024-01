Budovu České televize v Praze posprejovala skupina lidí červenou barvou

Fasádu budovy České televize (ČT) na Kavčích horách v Praze ve středu brzo ráno skupina zatím neznámých osob posprejovala červenou barvou. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Chodník před ní popsali nápisem kritizujícím způsob, jak veřejnoprávní televize pokrývá konflikt mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, uvedl na zasedání Rady ČT generální ředitel České televize Jan Souček. Skupina neznámých osob posprejovala budovu České televize a chodník před ní v ulici Nad Pekařkou, čímž se dopustili trestného činu poškození cizí věci," uvedl policejní mluvčí. Předběžná škoda činí zhruba 20.000 korun. "Případ převzali kriminalisté z odboru extremismu a terorismu, kteří zajistili a nyní zkoumají kamerové záznamy z místa," dodal Hrdina. Vedení televize zároveň zadalo externí analýzu zpravodajského pokrytí konfliktu. Vedle toho by mělo do poloviny února mít k dispozici i analýzu pokrývání prvních hodin po útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.