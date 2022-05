Čapkův památník ve Staré Huti zprovoznil interaktivní aplikaci Robot dětem

Památník Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku zprovoznil interaktivní aplikaci Robot dětem s digitální postavičkou robota. Nejmenší návštěvníky zábavnou formou poučí o dětských knihách, ilustracích Karla Čapka a jeho bratra Josefa nebo o životě ve Staré Huti, uvedl památník v tiskové zprávě. Postavička situovaná do zahrady vedle Čapkovy oblíbené verandy může chodit, běhat a skákat podle povelů návštěvníků a plnit různé úkoly. Figurka robota z kovu a dřeva, vytvořená počátkem 20. let minulého století k propagaci Čapkovy hry R.U.R., se v památníku objevila už před dvěma lety. Zapůjčila ji vnučka Josefa Čapka. Robot vystupuje také v kvízu, který mohou děti vyplnit. "Nyní jsme se však technologicky posunuli do další dimenze a robůtek ožil: běhá a skáče," uvedl ředitel památníku Zdeněk Vacek.