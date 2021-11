Čaputová: Demokracii je třeba udržovat nad hladinou nenávisti a apatie

Demokracii je třeba udržovat nad hladinou nenávisti, populismu a apatie, uvedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová poté, co obdržela nejvyšší ocenění českého Senátu. Dostala jej za mimořádnou péči o svobodu, pravdu, politickou kulturu a vládu práva. Stříbrnou pamětní medaili jí v předvečer výročí pádu komunismu a obnovy demokracie v bývalém Československu předal předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Čaputová v děkovné řeči mimo jiné uvedla, že demokracie a její instituce čelí útokům, podkopává je egoismus, populismus, extremismus a také dezinformace, propaganda a negativní vliv sociálních médií. Pokoušejí se podle slovenské prezidentky narušit to, co je pro demokracii esenciální - mezilidskou důvěru a soudržnost společnosti.

Slovenská prezidentka v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) navštívila prezidenta Miloše Zemana. Hovořila s ním půl hodiny. Návštěvu v nemocnici umožnilo pondělní přeložení prezidenta na lůžko dlouhodobé péče. Čaputová mu podle člena slovenské delegace přinesla med a balík čajů. Podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke musí i Čaputová dodržet stanovená pravidla pro návštěvu pacientů umístněných na lůžku dlouhodobé péče. Na pokoji u Zemana tak mohla zůstat maximálně půl hodiny, musela mít zakrytá ústa a nos a prokázat se očkováním, testem nebo proděláním nemoci covid-19.