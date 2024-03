Čaputová v Praze: Doufám, že se v obou zemích podaří nenávist nahrazovat respektem

Do Prahy v pondělí přicestovala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Její cesta má tentokrát spíše neformální podobu, do Prahy přijíela na pozvání Knihovny Václava Havla. Se svým českým protějškem Petrem Pavlem se mimo jiné zúčastní projekce filmu právě o někdejším prezidentovi Havlovi. Na začátku návštěvy uctila památku obětí prosincové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Přišla jsem opětovně vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým a také účast všem, kterých se tato tragédie dotkla. Jak to bývá mezi blízkými, prožívali jsme na Slovensku tu tragédii a bolest spolu s vámi, tak jako s vámi prožíváme i radost. Velmi si přeji za oba naše národy, aby se nám čím dál více dařilo nenávist nahrazovat respektem,“ uvedla.

Čaputová přijela ve chvíli, kdy jsou vztahy mezi vládami Česka a Slovenska napjaté. Premiér Fiala před časem oznámil, že přeruší mezivládní konzultace s kabinetem Roberta Fica kvůli odlišným postojům k válce na Ukrajině. Posledním impulsem k tomuto rozhodnutí bylo setkání slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Zuzana Čaputová v Praze uvedla, že rozumí důvodům, kterými premiér Fiala zdůvodnil nekonání mezivládních konzultací. Na všech ostatních úrovních kromě vlád jsou podle ní vztahy silné a přátelské. "Jsou tu jisté důležité, dokonce až hodnotové rozdíly, pokud jde o zahraniční politiku. To je to, co komunikoval premiér Fiala. Musím říct, že rozumím tomu, jak to zdůvodnil. Některá vyjádření představitelů vlády Slovenské republiky považuji za nešťastná," řekla prezidentka.