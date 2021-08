Část opozice považuje kroky vlády na pomoc Afgháncům za pomalé a chaotické

Vláda podle části opozice jednala při záchraně afghánských spolupracovníků pozdě a chaoticky, její postup považuje za selhání a za amatérský. Zástupci opozičních stran to dnes sdělili na dotaz ČTK. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se evakuace daří, zkritizoval ale české působení v Afghánistánu. Šéf SPD Tomio Okamura se domnívá, že evakuace afghánských spolupracovníků zpomaluje záchrannou akci. Bývalý prezident Václav Klaus v prohlášení situaci v Afghánistánu označil za zdrcující porážku západního expanzionismu.

Podle předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) mohla vláda rozhodně postupovat rychleji a měla být připravená. "Tlumočníci tu už mohli dávno být. Celá tato záchranná akce, kterou sledujeme v posledních dnech, je projevem amatérismu vlády a neschopnosti neviditelného ministra obrany (Lubomíra Metnara), který zase zaspal," uvedla. Poznamenala, že už více než před rokem iniciovala jednání ohledně osudu afghánských spolupracovníků českých vojáků. "Plán byl připravený. Nerozumím tedy tomu, co od té doby ministr obrany Metnar dělal, že se věcí zabývala vláda až nyní? Je to ostudné a navenek to působí, že jsme naše spolupracovníky obětovali," dodala.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš vyzval vládu, aby k záchraně životů afghánských tlumočníků nasadila všechny dostupné prostředky. V podobných situacích je podle něj třeba jednat rychle, rozhodně a společně, evakuaci proto Piráti podporují. "Považuji ale za selhání, že jsme s touto záchranou otáleli. Čechům v Afghánistánu pomáhaly desítky lidí a to, že jim bude hrozit velké nebezpečí, víme už dlouho," poznamenal. Podle informací z médií to podle něj vypadá, že vláda zapomněla na lidi, kterým už vypršel kontrakt s českou armádou. Bartoš považuje za nemorální těmto lidem nepomoct a nechat je napospas Tálibánu. Vláda reagovala pozdě i podle šéfa STAN Víta Rakušana.