Část řidičů v Česku zanedbává kontrolu zraku, 14 procent lidí na ní nikdy nebylo

Skoro 40 procent řidičů v Česku by mělo nosit brýle nebo kontaktní čočky - pětina z nich je přitom při řízení nepoužívá. Vyplývá to z průzkumu ministerstva dopravy. Část řidičů zároveň zanedbává pravidelnou kontrolu zraku - jednou za dva roky na ni jde jen polovina z nich, 14 procent podle průzkumu na kontrole nikdy nebylo. Právě na nutnost kontroly zraku by měla upozornit kampaň, kterou BESIP spustí v říjnu. Jeho šéf Tomáš Neřold totiž varuje, že špatný zrak řidičů zhoršuje jejich reakce, a to hlavně za snížené viditelnosti. Při ní loni zemřelo 67 lidí.