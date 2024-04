Část techniky ženijního vojska je zastaralá, upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad

Armádní ženisté částečně pracují se zastaralou a poruchovou technikou. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj ministerstvo obrany odložilo nebo dokonce zrušilo plánované investice právě do ženijních jednotek. A to i přesto, že na jejich modernizaci mělo ze státního rozpočtu v letech 2010 až 2022 k dispozici celkem 3 a půl miliardy korun. Resort ale z toho vyčerpal jen zhruba desetinu. Ministerstvo obrany ale odmítá, že by na modernizaci ženijního vojska mělo tolik peněz, jak tvrdí Nejvyšší kontrolní úřad. Podle resortu obrany ale kontrola potvrdila, že celá armáda byla v posledních letech podfinancovaná.