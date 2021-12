CBRE: Investice do komerčních nemovitostí v ČR letos přesáhnou 50 miliard

Investice do komerčních nemovitostí v České republice letos přesáhnou dvě miliardy eur (zhruba 50,7 miliardy Kč). V tiskové zprávě to uvedla realitně-poradenská společnost CBRE. Podle její analýzy by se navzdory negativnímu dopadu koronaviru měl evropský trh komerčních nemovitostí dostat na předpandemické hodnoty do konce příštího roku. Podle dřívějších údajů CBRE celková investiční hodnota do komerčních nemovitostí v tuzemsku za rok 2020 byla 2,66 miliardy eur (zhruba 67,19 miliardy korun). Téměř polovinu objemu minulého roku však činila jediná transakce - prodej rezidenčního portfolia Residomo, které koupila švédská společnost Heimstaden Bostad za 1,3 miliardy eur (32,85 miliardy korun).