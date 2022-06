Čech podezřelý z krádeže na Ukrajině se hájí tím, že šlo o válečnou kořist

Jeden z českých dobrovolníků podezřelých z rabování během bojů na Ukrajině v rozhovoru pro web Seznam Zprávy přiznal, že v opuštěných domech u Kyjeva vzal například stříbrné slitky. Velící důstojník mu ale údajně řekl, že je to válečná kořist. "Já jsem se řídil tím, co mi bylo řečeno. Velící důstojník mi řekl, že válečná kořist je válečná kořist. Nedělali jsme nic, co by nedělal někdo jiný," obhajoval pro server své jednání na Ukrajině Filip Simon. Server iRozhlas o víkendu uvedl, že Národní centrála proti organizovanému zločinu podezřívá z rabování ve válečné zóně v okolí Kyjeva dva české dobrovolníky. Podle policistů byli členy praporu ukrajinské armády Karpatská Sič, který bojoval u hlavního města s ruskou armádou. Minimálně jeden z Čechů je podle médií navíc podezřelý z toho, že vycestoval na Ukrajinu bez povolení, které musí zájemcům o službu v cizí armádě předem udělit prezident republiky.