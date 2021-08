Čechům žijícím v zahraničí v neděli končí lhůta pro zápis do seznamu voličů

O půlnoci v neděli 29. srpna skončí Čechům žijícím v zahraničí lhůta pro zápis do seznamu voličů pro říjnové volby do sněmovny. Žádost musí do té doby doručit na zastupitelský úřad v dané zemi, a to buď osobně nebo poštou. Zastupitelské úřady jsou proto o tomto víkendu otevřené vždy od osmi do šestnácti hodin. Další možností je poslání žádosti poštou, dorazit ale na úřad musí nejpozději do 8. září. V žádosti musí být doklady potvrzující totožnost a české občanství voliče. Doložit musí i místo bydliště v obvodu daného velvyslanectví nebo generálního konzulátu. O voličský průkaz bude možné žádat až do začátku října. Nové poslance budou tentokrát Češi žijící v cizině vybírat z kandidátů pro Ústecký kraj.