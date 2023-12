Čechy na ME v fotbale čeká Portugalsko a Turecko

Čeští fotbalisté vstoupí do mistrovství Evropy v příštím roce v Německu zápasem proti kontinentálnímu šampionovi z roku 2016 Portugalsku, za které hraje hvězdný kanonýr Cristiano Ronaldo. Dalšími soupeři ve skupině F budou Turecko a vítěz březnového play off C, jímž bude Gruzie, Lucembursko, Řecko nebo Kazachstán.

Rozhodl o tom dnešní los v Hamburku, v jednom z deseti měst, kam závěrečný turnaj zavítá. Čeští reprezentanti začnou 18. června proti Portugalsku v Lipsku, další dva zápasy s vítězem play off a Tureckem odehrají v Hamburku.