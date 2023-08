Čekací doby na nová auta od loňska klesly až na polovinu

Čekací doby na nová auta se u prodejců v Česku proti loňsku zkrátily až o polovinu a nejčastěji se u aut objednaných do výroby pohybují od tří do osmi měsíců. V minulém roce zákazníci na auta kvůli chybějícím čipům čekali i déle než rok. Vyplývá to z informací nejprodávanějších značek aut na českém trhu. "Dostupnost většiny nových aut se letos zlepšila, průměrná čekací doba na výrobu auta letos v červenci poprvé klesla pod šest měsíců. V předchozích dvou letech čekací doba na výrobu vozů všech značek běžně přesahovala 12 měsíců," uvedl ředitel prodeje jednoho z největších tuzemských dealerů Louda Auto Martin Feller. Výjimkou podle něj zůstávají hlavně některé užitkové vozy s pohonem 4x4, na které se stále čeká až jeden rok. U domácí Škody Auto se podle mluvčí Michaely Sklenářové nejméně čeká na Enyaq a Superb, a to přibližně tři měsíce. Nejdelší čekací lhůta je u Octavie, Kodiaqu a Fabie, kde v závislosti na zvolené výbavě a motorizaci dosahuje až osmi měsíců.