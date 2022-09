Celníci na D2 zajistili skoro tunu tablet, šlo by z nich vyrobit 80 kg pervitinu

Celníci minulý týden zajistili ve voze kontrolovaném na D2 tři čtvrtě tuny tablet s obsahem efedrinu pro výrobu pervitinu. Je to největší záchyt na jihu Moravy minimálně za 25 let. Z daného množství by bylo možné vyrobit až 80 kilogramů pervitinu. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí celníků Lada Temňáková.

Hlídka celníků kontrolovala vozy na dálnici D2 v noci ze čtvrtka na pátek. Zastavila i projíždějící dodávku s polskou poznávací značkou. V ní bylo pět palet zboží, které mělo být převezeno z Rumunska do Ostravy. Podle dokladů šlo o látku Efedrina Arena 50 mg v dózách po 1500 tabletách, bylo tam 2000 dóz, tedy asi tři miliony tablet. "Protože řidič nepředložil hlídce potřebné doklady a převoz zboží se tak uskutečnil v rozporu s českými, ale i evropskými předpisy, celníci pojali podezření, že by se mohlo jednat o ´materiál´ pro nelegální výrobu drog," uvedla mluvčí.