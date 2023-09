Celodenní prohlídky v Českém rozhlase Brno zvládl jediný průvodce, editor Šenkýř. Je v knize rekordů

Český rozhlas si celodenními prohlídkami pro veřejnost připomněl 100. výročí zahájení stavby nynějšího brněnského studia. Budova navržená architektem Ernstem Wiesnerem původně sloužila bance Union, rozhlas tam působí od roku 1950. Architektonickým klenotem, který v posledních letech prodělal náročnou rekonstrukci, prováděl návštěvníky editor stanice Miloš Šenkýř. Usiloval zároveň o zápis do České knihy rekordů.

Šenkýř vedl prohlídky bez přestávky od 7:00 do 19:00. Osm skupin postupně provedl domem od střechy s panoramatickým výhledem na centrum Brna až po obří sklepní trezor, což je pozůstatek bankovní minulosti domu. "Zvládl bych i další prohlídku," konstatoval Šenkýr poté, co ze dveří vyprovodil poslední návštěvníky. Zápis do České knihy rekordů potvrdil na místě Luboš Rafaj z pelhřimovské agentury Dobrý den.