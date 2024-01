Centrální banka loni nechala vyrazit 31,2 milionu mincí, nejméně od vzniku ČR

Česká národní banka (ČNB) nechala loni vyrazit 31,2 milionu nových oběžných mincí. Je to nejnižší počet od vzniku Česka, dosud nejméně jich centrální banka nechala vyrobit v roce 2011, kdy jich bylo 37,6 milionu. Proti roku 2022, kdy vzniklo 63,1 milionu nových mincí, ubylo především nových korun a dvoukorun. Vyplývá to z údajů zveřejněných na internetových stránkách centrální banky. Zatímco v roce 2022 vydávala ČNB zejména mince nízkých nominálních hodnot, loni se situace obrátila. Nových korun a dvoukorun nechala vyrazit shodně 22.923 kusů, méně to bylo pouze v roce 2005, kdy jich bylo po 17.000 kusech. Nejčastěji raženou oběžnou mincí byla loni dvacetikoruna, kterých vzniklo 11,4 milionu. Počet nově vyražených mincí se postupně snižuje od roku 2019, kdy dosáhl vrcholu poslední dekády se 142,6 milionu nových mincí. Vyšších počtů dosahovaly počty nových mincí především v 90. letech minulého století. Nejvíce mincí nechala ČNB vyrazit v roce vzniku českého státu 1993, kdy jich bylo 766 milionů kusů, o rok později 383,7 milionu kusů. Od vzniku Česka nechala centrální banka vyrazit 4,3 miliardy mincí, z nichž ale velká část už v oběhu není.