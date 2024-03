Cenu Anděl získali zpěváci David Koller a Pam Rabbit a kapela J.A.R.

Hudební cenu České hudební akademie Anděl v kategorii Sólový interpret roku 2023 získal zpěvák a skladatel David Koller. Sólovou interpretkou akademici zvolili zpěvačku arménského původu Pam Rabbit. Skupinou roku 2023 se za album Jezus Kristus Neexistus? stalo uskupení J.A.R. Ocenění si dnes sošku anděla převzali v pražském centru O2 universum.

Koller dostal cenu za svoji nahrávku LP XXIII, na které se texty podíleli básník Jáchym Topol a spisovatel Patrik Hartl. U Pam Rabbit ocenila akademie její album I Love the Internet. Skladbou roku 2023 se stala píseň Údolí včel od Tomáše Varteckého, kterou na stejnojmenném albu zpívá Anna K.

Do Síně slávy cen Anděl vstoupil Jiří Korn. Čtyřiasedmdesátiletý všestranný umělec se proslavil jako zpěvák a tanečník, baskytarista, herec i hvězda muzikálů. Muzikanta, který moderním přístupem k hudbě, tanci i módě ovlivnil několik generací, charakterizuje častá změna hudebních stylů. Podle členů České hudební akademie, kteří ho do andělské Síně slávy zvolili, patří Korn už přes 50 let mezi nejvýznamnější osobnosti české populární hudby.

Po roce 1989 začal Korn ve velkém účinkovat v muzikálech. Působení v Bídnících, Drakulovi či Monte Christovi odhalilo jeho nepřehlédnutelný herecký talent. Za roli chamtivého hostinského Thenardiéra v muzikálu Bídníci obdržel v roce 1994 cenu Thálie za herecký výkon v operetě a muzikálu. Objevil se mimo jiné i v muzikálech Golem, Miss Saigon, Touha, Mauglí nebo The Addams Family. Stále aktivní Korn ohromuje energií a vyprodává haly. V dubnu ho čekají čtyři vystoupení v Ostravě a v Praze v show nazvané Kornkoncert.