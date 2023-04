Ceny benzinu i nafty v Česku poklesly o desítky haléřů

Paliva v Česku za uplynulý týden zlevnila. Benzin Natural 95 řidiči natankují v průměru za 37 korun a 54 haléřů. To je o 33 haléřů míň než před týdnem. Cena nafty klesla ještě výrazněji, a to o 79 haléřů. V průměru stojí 33 korun a 27 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje. Ceny benzinu poklesly druhý týden v kuse, naopak nafta je levnější trvale od února. Za paliva aktuálně nejmíň zaplatí řidiči v Jihočeském kraji. Naopak nejdražší jsou tradičně v Praze.