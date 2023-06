Ceny na filmové škole dostanou Ivan Trojan či chorvatský režisér Rajko Grlič

Výroční cenu Asociace českých filmových klubů (AFČK) převezmou na Letní filmové škole herec Ivan Trojan, slovenský režisér Miloslav Luther a chorvatský režisér a absolvent pražské FAMU Rajko Grlič. Novinářům to řekli pořadatelé filmového festivalu, jehož 49. ročník se v Uherském Hradišti uskuteční od 28. července do 3. srpna. Festival zahájí nový film Bod obnovy, který do kin přijde v září. Festival promítne filmy scenáristy Jana Procházky nebo španělského režiséra Pedra Almodóvara. "Přesně po 60 letech od premiéry legendární Ikarie XB1 se česká kinematografie opět dočkala výpravné sci-fi s originálním a silným nápadem," uvedl dramaturg Jaroslav Sedláček. Příběh filmu je zasazen do roku 2041, kdy lidstvo vyžívá velmi vyspělé technologie a ústava všem občanům garantuje právo na "jeden celý život". Po nepřirozené smrti tak může být člověk obnoven ze své digitální zálohy; každý člověk si musí ale svůj bod obnovy pravidelně zálohovat. Zdánlivě dokonalý systém však může v rukou nezodpovědných lidí způsobit fatální kroky.