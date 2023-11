Ceny nafty i benzinu v Česku dál klesají, zlevňování ale zpomalilo

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Ceny ale v porovnání s předchozími týdny klesaly pomaleji. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Například za litr benzinu Natural 95 teď řidiči průměrně zaplatí o 21 haléřů míň než před týdnem, a to 38 korun a 85 haléřů. Litr nafty čerpací stanice průměrně prodávají za 39 korun a 41 halérů. To je v průměru o 14 haléřů míň než před týdnem. Nejdražší paliva jsou už tradičně v Praze, nejlevněji řidiči natankují v Ústeckém kraji. Paliva zlevňují od začátku října, předtím ceny několik měsíců rostly.