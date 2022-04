Meziroční růst cen výrobců v Česku zrychlil i v březnu. Podle dat Českého statistického úřadu stouply ceny nejvíc v zemědělství, a to o víc než 27 procent. Ještě v únoru to bylo bezmála 23 procent. V průmyslu zrychlil růst na téměř 25 procent, před měsícem to bylo 21,3 procenta. Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.