Černochová: Česko by se mohlo zapojit do výcviku ukrajinských vojáků

Česko by se mohlo zapojit do výcviku ukrajinských vojáků. Na tiskové konferenci na pražském Vítkově to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podle ní se vedou intenzivní jednání o tom, jak by se Česká republika mohla zapojit do výcviku ukrajinských ozbrojených sil. Záležitost je podle ministryně ve fázi příprav, zvažují se různé typy výcviku. "Měly by to být různé typy výcviku, v tuto chvíli se spolu s ukrajinskou stranou domlouváme na nějakých podmínkách," řekla. Jednání se podle ní povedou i s dalšími spojenci v NATO o tom, jaký typ výcviku v jaké zemi by přicházel v úvahu. "Probíhají první jednání a máme první ještě ne zcela konkrétní obrysy spolupráce," dodala. Česká republika Ukrajinu v jejím boji proti ruskému útoku podporuje od počátku konfliktu. Do země poslalo podle informací z poloviny června zbraně asi za 3,7 miliardy korun, poskytlo i materiální a humanitární pomoc