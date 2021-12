Černochová chce opět navrhnout možnost rychlého vyslání vojáků do ciziny

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) bude chtít opět navrhnout ústavní novelu, podle které by vláda mohla například rozhodnout o vyslání vojáků na osvobození rukojmí či do mise v rámci sil velmi rychlé reakce NATO. Řekla to po návštěvě na generálním štábu armády. Nyní je k tomu nezbytný souhlas Parlamentu. Poslanci už dříve ústavní novelu opakovaně navrhli, schválena ale nebyla.

Podle ústavy může vláda vyslat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů v případě plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, při účasti na mírových operacích nebo při záchranných pracích po živelních pohromách nebo haváriích. Poslanci opakovaně navrhli ústavní novelu, která by tyto tři podmínky zrušila.

V prvním lednovém týdnu chce ministryně obrany Jana Černochová (ODS) s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou a dalšími projednat osud tendru na 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty. Zakázka za více než 50 miliard korun je největším armádním tendrem v historii české armády. Expertní komise na začátku listopadu konstatovala, že nabídky všech tří účastníků tendru nesplňují všechny požadavky a nelze je dále hodnotit.