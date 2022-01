Černochová chce zřídit investiční fond a zvýšit nábor vojáků

Ministryně Jana Černochová (ODS) chce předložit návrh zákona o investičním fondu pro obranu, který by umožnil garanci peněz na víceleté financování armádních nákupů. Fond by mohl začít fungovat koncem příštího roku nebo v roce 2024. Ministryně se inspiruje v době první republiky. Plánuje také ještě letos zvýšit nábor vojáků do armády nebo se zaměřit na výchovu školáků i učitelů. Černochová to řekla na tiskové konferenci, na které představila priority ministerstva obrany na letošní rok.

Zopakovala, že v roce 2025 bude Česko vydávat dvě procenta HDP na obranu. Nákup pásových bojových vozidel pěchoty označila za prioritu, chce si do tří měsíců nechat zpracovat analýzu dalších kroků.

Za ideální by považovala, aby ročně do armády přišlo 2000 nových vojáků, v současné době to podle ní je 500 až 800. Upozornila, že každý nový voják rozpočet stojí milion korun, je proto potřeba vyčlenit potřebné peníze. Tento týden chce o náboru mluvit s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou nebo státním tajemníkem Petrem Vančurou.